نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم. تصدرت قطر عربيًا قائمة الدول ذات النصيب الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لعام 2021، بمتوسط بلغ حجمه 61.7 ألف دولار أمريكي.

ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أفضل مقاييس ثروة الدول، لما يوفره من معرفة عن متوسط عيش مواطني كل دولة، مع إظهار تمثيل لكمية السلع والخدمات التي تم إنشاؤها لكل فرد.

واتباعًا لتصنيف الدول عربيًا، تصدرت دول الخليج القائمة. حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ 43.5 ألف دولار، لتتبعها الكويت في المرتبة الثالثة بمتوسط بلخ حجمه 27.9 ألف دولار. وفي المرتبة الرابعة جاءت البحرين بمتوسط بلغ 26.9 ألف دولار، لتليها السعودية بمتوسط 23.6 ألف دولار لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية وفقًا لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.