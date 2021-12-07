لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قبل ظهور جائحة كورونا، أصبحت الولايات المتحدة مُصدرًا صافًا للطاقة لأول مرة منذ عام 1952، مما أرسل رسالة قوية إلى بقية العالم: لن تكون الدولة مدينة بالفضل لمنتجي النفط الأجانب. ولكن مع ارتفاع الطلب على النفط الخام في ظل تلاشي تأثير الوباء، لم يعد هذا هو الحال.

أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، تستعرض قوتها مرة أخرى. أدى رفض المجموعة للانضمام إلى دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الإنتاج - وهي خطوة كان من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغط التصاعدي على أسعار البنزين - على تسريع قرار الولايات المتحدة والدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للطاقة الأسبوع الماضي للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

الأمر الذي أكد القوة السوقية للمجموعة، حتى مع تزايد وتيرة انتقال الطاقة. قد يبلغ الطلب على النفط ذروته قريبًا إذا حققت الدول أهدافها الخالية من الانبعاثات، لكن منتجي أوبك وروسيا سارعوا إلى ملاحظة أنه لن يتلاشى تمامًا. وفقًا لتعهدات المناخ التي تم التعهد بها حتى أوائل أكتوبر، لا يزال من المتوقع أن يحتاج العالم إلى 75 مليون برميل من النفط يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقال ريتشارد برونز رئيس الشؤون الجيوسياسية في "إنرجي أسبكتس" الاستشارية: "هذه بالتأكيد فترة تجد فيها أوبك ومجموعة أوبك + الأوسع نفوذا كبيرا على أسواق النفط."

عندما يتعلق الأمر بديناميكيات أسعار النفط، من الصعب التنبؤ بالمستقبل. يمكن أن تؤدي الأحداث السياسية أو المتعلقة بالطقس إلى حدوث طفرة كبيرة أو تؤدي إلى انخفاض كبير. يضيف الوباء إلى حالة عدم اليقين، خاصة وأن العلماء يتسابقون لتقييم متغير أوميكرون. شاهد انهيار الأسعار بأكثر من 20٪ في الأيام الأخيرة والذي أعاد العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في أغسطس.

قد يضع متحور أوميكرون أوبك وروسيا في الخلف مرة أخرى. ويعتقد المحللون أن نفوذهم قد يتراجع أكثر خلال العام المقبل مع عودة المنتجين الأمريكيين. لكن مع مرور الوقت، يمكن أن تزداد قوتهم - خاصة وأن أزمة المناخ تدفع الآخرين إلى خفض الإنتاج، إما بسبب الضغط من الداعمين الماليين أو توقعًا لانخفاض الطلب.

قالت إيلين والد، مؤلفة كتاب "Saudi، Inc.”: "المنتجون الوحيدون الذين استثمروا الاستثمار المطلوب [للحفاظ على الإنتاج طويل الأجل] هم أرامكو السعودية وأدنوك". في إشارة إلى شركات النفط الحكومية في السعودية والإمارات. "هذا ينقل الميزان إلى أوبك."

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات ارتفاع حصة أوبك من سوق النفط خلال العقود القادمة.