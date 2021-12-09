مصرف لبنان يرفع سعر صرف الدولار

نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصرف لبنان، الخميس، رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، حسبما أفاد تعميم نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وقرر مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار من 3900 إلى 8 آلاف ليرة.

وحدد المصرف سقف السحب الشهري عند حد أقصاه 3 آلاف دولار أمريكي للحساب الواحد.

وقال المصرف إن القرار صدر "إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والاصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي".

وأشار المصرف إلى أن الخطة الحكومية المرتقبة ستسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين.