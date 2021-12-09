بيل غيتس يزور اكسبو 2020 دبي

نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار بيل غيتس، الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا شركة مايكروسوفت، إكسبو 2020 دبي.

بدأ غيتس زيارته لإكسبو 2020 دبي، الأربعاء، بلقاء ثنائي مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

ولاحقا، زارا جناح إكسبو لايف، الذي يتعاون بشكل مباشر مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث تعرف غيتس على أبرز الابتكارات التي يدعمها البرنامج في أنحاء العالم بهدف تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية

وتفقد غيتس خلال جولته عددًا من المشروعات والتقنيات في جناحي إكسبو لايف والاستدامة.

وفي تصريحات لقناة إكسبو التلفزيونية، قال غيتس إن العالم مطالب بالتحرك خلال السنوات المقبلة للوفاء بتعهدات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية عام 2015، وبدأ تطبيقها في يناير/ كانون الثاني 2016.

وتشمل أهداف التنمية المستدامة إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015.

وقال غيتس إن العالم يمر بمرحلة صعبة في مكافحة جائحة كوفيد-19، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة بذل المزيد من العمل من أجل توزيع عادل للقاحات.