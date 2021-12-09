دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والإمارات خلال السنوات الأربع الماضية ونموه ليصل إلى 365 مليار ريال (97.2 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان القصبي تأكيده على "متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وخاصة المجال التجاري الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة لرؤية البلدين الطموحة للمستقبل"، مشيرا إلى أن "المملكة والإمارات ترتبطان بأواصر تاريخية وعلاقات أخوية وعادات وتقاليد ومصير مشترك قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكاملاً لرؤى البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل".

وأضاف: "لقاءات رجال الأعمال أسهمت في إيجاد شراكات تجارية واستثمارية وفرصاً واعدة في البلدين، مضيفاً أن انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي وما يتم من خلاله من مشروعات واتفاقيات دلالة على الشراكة الحقيقية بين البلدين، التي تعد نموذجًا رائدًا، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وتابع الوزير السعودي أن "الجهود مستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل على خطط ومشاريع تنموية رائدة مستدامة وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال مشاركة الفرص وفتح المجال وتمكين الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف".