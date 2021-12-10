عبارات البحث الأكثر شيوعًا في عام 2021 وفقًا لمحرك البحث غوغل

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- إذا تم تحديد عام 2020 بناء على الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يبحثون بشكل محموم على محرك غوغل عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، فقد شهد هذا العام ظهور المعايير القديمة للرياضة والترفيه في عمليات البحث عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

أصدرت غوغل قائمتها السنوية "البحث هذا العام، والتي تقدم لمحة عن عبارات البحث الأكثر شيوعًا التي شهدت ارتفاعًا في حركة المرور عن العام السابق، سواء على المستوى العالمي أو مقسمًا حسب البلد والفئات.

فيما يلي نظرة على عبارات البحث عبر محرك غوغل بفئة الأخبار الأكثر شيوعًا لعام 2021.