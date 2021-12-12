لضمان أمن كلمة المرور الخاصة بك.. اتبع هذه النصائح عند إنشائها

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نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المفترض أن تكون كلمات المرور سرية. لكن علماء النفس أفادوا بأنه من الممكن التنبؤ بكلمة مرور بناءً على شخصيات المستخدمين أو بناء على المحتويات الموجودة على مكاتبهم في العمل.

من المؤكد أن استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة يجعل من السهل تذكر عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك، ولكنها ليست عملية بالنسبة لأمنك الرقمي.

إليك بعض النصائح المعتمدة من موقع security.org المتخصص ببحوث متعلقة بقضايا سلامة المنزل والسلامة الرقمية وسرقة الهوية. إليكم قائمة بالأمر المنصوح باتباعها لضمان أمن كلمة المرور الخاصة بك:

ينصح باتباع التالي:

استخدام مزيجً من الأحرف والأرقام والأحرف الخاصة.

استخدام كلمات مرور فريدة لكل حساب، بدءًا من البنك الذي تتعامل معه إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

استخدام 16 إلى 20 حرفًا (أو أكثر إذا أردت)

ينصح بتفادي التالي:

استخدام نفس كلمات المرور (أو مشابهة جدًا) لحسابات متعددة عبر الإنترنت.

استخدام أحرف أو أرقام متتالية أو متكررة.

استخدم معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك في كلمات مرورك.

استخدام كلمة "password" ككلمة السر.