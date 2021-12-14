كأنك أمامه.. مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" بالسعودية تحاكي 4 حواس

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يُعرض حالياً00:34الكعبة تتزين بكسوة جديدة بيوم عرفة.. ما تفاصيلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، الاثنين، عن مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" في تجربة تحاكي الواقع الحقيقي لزوار الحرم المكي والاقتراب من الحجر الأسود بالكعبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دشن بمكتبه بالرئاسة، ’مبادرة الحجر الأسود الافتراضي‘ التي أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى. وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي".

وأكد السديس وفقا لما نقلته الوكالة على "أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق".

ولفت السديس إلى أن "الحرمين الشريفين يمتلكان مكانة دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة".

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