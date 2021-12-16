أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% مع استمرار هبوط الليرة

نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% بعد أسبوعين من المفاوضات بين نقابات العمال وأصحاب العمل.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الحد الأدنى الجديد للأجور سيصبح 4250 ليرة تركية (275 دولارًا أمريكيًا)، وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2022، وأضاف: "بهذه الزيادة، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على عدم السماح للعمال بالانهيار تحت وطأة ارتفاع الأسعار".

تأتي الزيادة في وقت تستمر فيه الليرة في الانخفاض إلى مستويات متدنية جديدة مما أدى إلى تآكل أجور العمال الأتراك. وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يبلغ 2826 ليرة تركية - أي ما يعادل أكثر من 380 دولارًا أمريكيًا في بداية العام ولكن 180 دولارًا أمريكيًا فقط بسعر الصرف الآن.

وأكد عزم حكومته على "وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار".

وقال أردوغان: "لا المضاربون على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعون الجشعون، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات اقتصادية جديدة سننفذها".

كان البنك المركزي التركي أعلن، في بيان في وقت سابق الخميس، خفض سعر الفائدة ليصبح 14%.

وأوضح البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14%، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض، وأشار إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن البنك المركزي "سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".