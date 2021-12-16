دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت المملكة العربية السعودية، عن ميزانيتها للعام 2022 وسط توجه أنظار المراقبين إلى مستقبل أداء الاقتصادي السعودي بعد أثر جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأظهر البيان تراجع إنفاق المملكة على قواتها المسلحة بعد تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري وفي هذا الصدد نرصد لكم قائمة بأضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم في عام 2021، وفقًا لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول.

الولايات المتحدة الأمريكية

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا، إذ تنفق 740 مليار و500 مليون دولار، وفقا لميزانية الدفاع التي اعتمدتها لعام 2021.

الصين

حلت الصين في المرتبة الثانية عالميا بميزانية دفاع وصلت إلى 178 مليار و200 مليون دولار.

الهند

تأتي الهند في المرتبة الثالثة عالميا، حيث بلغت ميزانية الدفاع الهندية في عام 2021 73 مليار و650 مليون دولار.

ألمانيا

جاء تصنيف ألمانيا في المرتبة الرابعة عالميا ووصلت ميزانية دفاعها إلى 57 مليار و430 مليون دولار.

المملكة المتحدة

من جهتها احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة عالميا بميزانية دفاع وصلت إلى 56 مليار و42 مليون دولار.

اليابان

وتحتل اليابان المرتبة السادسة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري، إذ وصلت ميزانة الدفاع اليابانية في 2021 إلى 51 مليار و700 مليون دولار.

السعودية

تحتل السعودية المرتبة السابعة ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم بحجم إنفاق عسكري وصل إلى 48 مليار و500 مليون دولار في ميرانية عام 2021، حيث تراجع تصنيفها في هذا العام بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بميزانية دفاع وصلت الى 70 مليار دولار للعام 2020، لكن بعد خفضها حجم الانفاق للعام القادم 2022 لتصل الى 45.58 مليار دولار، يتوقع تراجع تصنيفها مجددًا الى المرتبة التاسعة عالميًا في حال عدم حدوث تغيير في حجم الانفاق العسكري لباقي دول القائمة.

كوريا الجنوبية

تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة عالميا وتصل ميزانية دفاعها لعام 2021 إلى 48 مليار دولار.

فرنسا

تحتل فرنسا المرتبة التاسعة عالميا بميزانية دفاع وصلت إلى 47 مليار و700 مليون دولار.

أستراليا

جاء تصنيف أستراليا في المرتبة العاشرة من حيث الإنفاق العسكري وتصل ميزانية دفاعها إلى 42 مليار و700 مليون دولار.