دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغ حجم الدين العالمي في عام 2020 أعلى زيادة له منذ الحرب العالمية الثانية ليصل إلى 226 تريليون دولار، حين تعرض العالم لأزمة صحية عالمية وركود عميق. وكان الدين مرتفعًا أثناء الأزمة، مما دفع الحكومات الآن إلى التعامل مع مستويات الديون العامة والخاصة ذات المستويات القياسية المرتفعة، والطفرات الفيروسية الجديدة، والتضخم المتزايد.



ارتفع الدين العالمي بنسبة 28 نقطة مئوية ليبلغ نسبة 256 ٪من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2020، وفقًا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي.

وشكل الاقتراض من قبل الحكومات أكثر بقليل من نصف الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99٪من الناتج المحلي الإجمالي. كما وصل الدين الخاص من الشركات غير المالية والأسر إلى مستويات عالية جديدة.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على تصنيف الدول العربية وفقًا لحجم الدين الحكومي المركزي في كل دولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.