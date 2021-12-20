مطار دبي يعود لتشغيل 100% مع توقع 28.9 مليون مسافر بنهاية 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مطار دبي الدولي إعادة قدرته التشغيلية الكاملة بنسبة 100% وذلك مع توقع وصول عدد المسافرين لـ28.9 مليون مسافر حتى نهاية العام الجاري 2021.

جاء ذلك بعد "افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن المبنى 3 حيث شملت العودة كافة المحطات والكونكورس والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة.. ومن المتوقع أن يقدم مبنى الركاب رقم 3 والذي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر خلال النصف الثاني من ديسمبر، خلال فترة السفر والعطلات الموسمية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر التقرير أنه وعلى مدار الـ18 شهرا الماضية "شهدت مطارات دبي ارتفاعا مستقرا في حركة المسافرين والتي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ عدد المسافرين 10.6 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2021 في حين شهد الربع الثالث من العام نموا طرديا كبيرا لتلك الزيادة ليصل إلى ذروته خلال شهر أكتوبر الماضي ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر حتى الآن ومع تزايد الإقبال على السفر خلال موسم العطلات حتى نهاية العام من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 28.9 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، محققا بذلك زيادة تقدر بـ 2.1 مليون عن توقعات سبتمبر 2021".

ولفت التقرير إلى أن دبي "استقبلت أكثر من مليون زائر خلال شهر أكتوبر فقط، كما حقق مطار دبي الدولي إنجازا رائدا خلال استقباله مليون مسافر كل أسبوع خلال شهر نوفمبر حيث وصل عدد الركاب القادمين والمسافرين إلى وجهات متعددة بنسبة 94% بالمقارنة مع المعدلات التي سجلت سابقا في فترة ما قبل جائحة كورونا".