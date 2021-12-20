"السعودية محقة بتحذيرها".. تفاعل على تقرير لما صرح به وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لبلومبيرغ حمل عنوان "السعوديون محقون بتحذيرهم من انهيار إمدادات النفط"، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وقال التقرير الذي كتبه جوليان لي ونشر مساء الأحد: "وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان محق في تحذيره من أزمة طاقة محتملة ناتجة عن تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري. إليكم السبب.. الأمير حذر من أن إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم قد ينخفض ​​بمقدار 30 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد لأنه لا يوجد ما ينفق على التنقيب عن موارد جديدة وتطويرها. وهذا يعني إنتاج أقل من 70 مليون برميل في اليوم".

وأضاف الكاتب: "لكن تحذيره (الأمير عبدالعزيز بن سلمان) لا يخدم المصلحة الذاتية بالكامل (للسعودية).. ثروات المملكة العربية السعودية النفطية ليست مفتوحة للمستثمرين الأجانب، لذا فإن دعوته لمزيد من الإنفاق تهدف في الواقع إلى تشجيع المنافسة مع المملكة.."

ولفت الكاتب بالقول: "هذا بمثابة اعتراف بأمرين: أولاً ، لن تختفي حاجة العالم للنفط بأسعار معقولة في أي وقت قريب ؛ وثانياً، رغم احتياطياتها النفطية، لا تستطيع المملكة العربية السعودية تزويد (النفط للعالم) بالكامل بمفردها".

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