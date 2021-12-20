ماذا قال وزير الطاقة السعودي عن تعدد الشركاء و"أخذ الحيطة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لبلومبيرغ حمل عنوان "السعوديون محقون بتحذيرهم من انهيار إمدادات النفط"، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وحذر الأمير عبدالعزيز بن سلمان::: من أن إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم قد ينخفض ​​بمقدار 30 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد لأنه لا يوجد ما يكفي من الإنفاق على النفط والتنقيب عن موارد جديدة وتطويرها. وهذا يعني إنتاج أقل من 70 مليون برميل يوميا. …فعلا هذا هو الخطر القادم https://t.co/VEjAXMw3fN

وقال التقرير الذي كتبه جوليان لي ونشر مساء الأحد: "وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان محق في تحذيره من أزمة طاقة محتملة ناتجة عن تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري. إليكم السبب.. الأمير حذر من أن إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم قد ينخفض ​​بمقدار 30 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد لأنه لا يوجد ما ينفق على التنقيب عن موارد جديدة وتطويرها. وهذا يعني إنتاج أقل من 70 مليون برميل في اليوم".

الكاتب والخبير الاقتصادي المتخصص بأسواق #النفط جوليان لي @JLeeEnergy ، كبير محللي مركز دراسات #الطاقة العالمية السابق، يقول: بأن وزير الطاقة السعودي الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان كان محقاً عندما حذر من أزمة طاقة محتملة نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري" #السعودية https://t.co/54PVNnjXaO

وأضاف الكاتب: "لكن تحذيره (الأمير عبدالعزيز بن سلمان) لا يخدم المصلحة الذاتية بالكامل (للسعودية).. ثروات المملكة العربية السعودية النفطية ليست مفتوحة للمستثمرين الأجانب، لذا فإن دعوته لمزيد من الإنفاق تهدف في الواقع إلى تشجيع المنافسة مع المملكة.."

بلومبيرغ اليوم 📰 | سمو #وزير_الطاقة عبد العزيز بن سلمان “محق في تحذيره من حدوث أزمة طاقة محتملة ناتجة عن تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري.” هل من مستمع ؟ بكل تأكيد مثل هذه الاخبار و المقالات سوف تتسبب بألم كبير جداً للبعض 😏. #للطاقة_وطن #OOTT https://t.co/brOPzdeTyH

ولفت الكاتب بالقول: "هذا بمثابة اعتراف بأمرين: أولاً ، لن تختفي حاجة العالم للنفط بأسعار معقولة في أي وقت قريب ؛ وثانياً، رغم احتياطياتها النفطية، لا تستطيع المملكة العربية السعودية تزويد (النفط للعالم) بالكامل بمفردها".