دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية عن افتتاحها أحدث محطات التوزيع في السعودية والتي تعتبر "أول محطة تقدم كافة الخدمات العصرية التي توفرها الشركة، مثل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة، حيث تضم المحطة متجر واحة أدنوك ومركز غسيل السيارات وتبديل الزيت".

1/2 تحتفل أدنوك للتوزيع بافتتاح أحدث محطاتها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر أول محطة خدمة تقدّم تجربة التسوًق العصرية المتكاملة التي تتميّز بها الشركة، بما في ذلك متجر واحة أدنوك، وخدمات غسيل السيارات، وتغيير زيوت المحركات. https://t.co/We3mMK7H7e

وقالت الشركة في بيان: "تُعد المحطة الجديدة أول محطة في المملكة يتم تشيدها وإدارتها بالكامل من قبل أدنوك للتوزيع من أجل توفير تجربة تزود بالوقود وتسوق عصرية وحديثة للعملاء والمناطق السكنية في المملكة العربية السعودية. ستقدم المحطة خدمات التزود بالوقود وغير الوقود، بالإضافة إلى خدمات غسيل السيارات وتبديل الزيت الملحقة بالمحطة، كما ستضم أيضاً أول متجر واحة أدنوك المميز في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم باقة واسعة من الخيارات التي تشمل الأطعمة الطازجة والوجبات الساخنة والباردة إلى جانب المشروبات المعدة حسب الطلب".

وتابعت: "خلال النصف الأول من عام 2021، حصلت أدنوك للتوزيع على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وفبراير 2021".

وأضافت الشرطة في بيانها: "تعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح المزيد من محطات الخدمة في المملكة العربية السعودية في عام 2021، وذلك في إطار جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي".