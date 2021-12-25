إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة طيران حول العالم في عطلة عيد الميلاد

نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

(CNN Business) -- ألغت شركة طيران نيويورك آلاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بما في ذلك أكثر من ألف رحلة جوية محلية في الولايات المتحدة، حيث أعلن الموظفون والطاقم أنهم مرضى خلال زيادة أوميكرون.

على الصعيد العالمي، ألغت شركات الطيران حوالي 5700 رحلة في ليلة عيد الميلاد وعيد الميلاد واليوم التالي لعيد الميلاد، وفقًا لشركة FlightAware. يتضمن ذلك حوالي 1700 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها.

تأتي عقبات تشغيلية في شركات الطيران حيث لا يزال الملايين يطيرون على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتقول إدارة أمن النقل إنها فحصت 2.19 مليون شخص في المطارات في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، وهو أعلى رقم منذ بدء الزيادة الطفيفة في السفر في العطلات قبل أسبوع.

وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران أمريكية.

قالت شركة يونايتد إيرلاينز يوم الخميس إنها اضطرت إلى "إلغاء بعض الرحلات" بسبب نوع أوميكرون لفيروس كورونا.

وقالت مذكرة يونايتد التي حصلت عليها شبكة CNN، إن "الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بأوميكرون هذا الأسبوع كان له تأثير مباشر على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا".

وألغت يونايتد 201 رحلة يوم الجمعة، تمثل 10٪ من جدولها الإجمالي، و 238 رحلة يوم السبت، تمثل 12٪ من جدولها، بحسب موقع FlightAware لتتبع الرحلات.

وقالت شركة يونايتد إنها "تُخطر العملاء المتأثرين مسبقًا بمجيئهم إلى المطار"، وفقًا لبيان الشركة. وأضافت: "نأسف للاضطراب ونعمل بجد لإعادة حجز أكبر عدد ممكن من الأشخاص وإيصالهم في طريقهم لقضاء العطلات".

في وقت لاحق من ليلة الخميس، ألغت خطوط دلتا الجوية أيضًا الرحلات الجوية. وفقًا لـ FlightAware، ألغت شركة الطيران 173 رحلة طيران عشية عيد الميلاد.

وقالت دلتا إن الإلغاءات ترجع إلى مشكلات متعددة بما في ذلك متغير أوميكرون.

وقالت دلتا في بيان: "نعتذر لعملائنا عن التأخير في خطط سفرهم لقضاء العطلات. يعمل موظفو دلتا بجد لإيصالهم إلى حيث يحتاجون إلى السرعة والأمان قدر الإمكان على متن الرحلة التالية المتاحة".

بالإضافة إلى ذلك، ألغت شركةJetBlue 80رحلة جوية، أو حوالي 7٪ من جدولها الإجمالي، في اليوم السابق لعيد الميلاد.

وقالت شركة ألاسكا إيرلاينز في بيان إنها ألغت 17 رحلة بسبب أوميكرون الخميس، ومن المحتمل إلغاء المزيد عشية عيد الميلاد. وألغت شركة الطيران 11 رحلة يوم الجمعة.

وأُلغيت آلاف الرحلات الجوية الدولية. وفقًا لشركة FlightAware، ألغت شركة China Eastern 474 رحلة جوية، أو 22٪ من عملياتها. وبالمثل، ألغت شركة Air China حوالي 190 رحلة جوية، أو 15٪ من جدولها الزمني.

كما ألغت كل من طيران الهند، وشينزين إيرلاينز، ولايون إير، وينجز إير عشرات الرحلات الجوية.