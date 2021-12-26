نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن "كابيتال بنك" الأردني، الأحد، أنه يعتزم إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار، كما يستعد للاستحواذ على بنك "سوسيته جنرال – الأردن"، بعد موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية.

وقال كابيتال بنك، في بيان، إنه "في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى البنوك الأردنية، يعتزم كابيتال بنك إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأسمال إضافي) (Perpetual Bonds) بقيمة 100 مليون دولار (70 مليون دينار أردني) تصنف ضمن رأس المال الإضافي AT1 وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار هذه السندات".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي بعد إقرار الهيئة العامة غير العادية للبنك، في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم، عددا من التعديلات على بنود النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع قانون الشركات الأردني والتشريعات سارية المفعول، حيث تم تعديل المادة 18 والتي تتيح للبنك إصدار سندات وفقاً لنص المادة 117 من قانون الشركات وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على إصدارهم".

وأفاد البيان بأن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعا أيضا، الخميس الماضي، للموافقة على التوقيع على اتفاقية "عرض ملزم" فيما يتعلق بالاستحواذ على بنك "سوسيته جنرال – الأردن" من خلال شراء 100% من أسهم البنك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى.

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع وتعزيز حصته السوقية وبانتظار الموافقات الرسمية لاتخاذ القرار النهائي". وأكد "كابيتال بنك" على "التزامه بأعلى مستويات الشفافية في هذا الشأن والإفصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها".