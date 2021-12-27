رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن مشاريع بهدف مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن هدف زيادة عدد سكان هضبة الجولان محددا عددا من المشاريع التي تساهم في دعم ذلك.

هدفنا اليوم هو مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. ولهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13. لهذا الغرض نؤسس كذلك بلدتين جديدتين في هضبة الجولان هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا.

وقال بينيت في اجتماع للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "هضبة الجولان إسرائيلية وهذا أمر بديهي. فمنذ 1981 يسري عليها القانون الإسرائيلي وهذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها".

وأضاف: "إدارة ترامب قد اعترفت بذلك وبايدن قد أوضح أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة.. فبعد حوالي عشر سنوات من الحرب الأهلية الفظيعة التي عمت الأراضي السورية، بات كل شخص لديه قطرة عقل مدركًا بأن الهضبة الإسرائيلية الهادئة والزاهية والخضراء هي أفضل من كل خيار آخر".

وتابع قائلا: "هدفنا اليوم هو مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. ولهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13.. لهذا الغرض نؤسس كذلك بلدتين جديدتين في هضبة الجولان هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا".