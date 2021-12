شركة سوني تعلن عن فيلم تخطت عائداته مليار دولار لأول مرة منذ 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت شركة أستوديوهات سوني عن تخطي عائدات فيلم سبايدر مان بنسخة الأخيرة "Spider-Man: No Way Home" حاجز المليار دولار.

وتعتبر النسخة الأخيرة من فيلم سبايدرمان أول فيلم تصل عائداته إلى مليار دولار منذ فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker ، الذي صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقالت سوني أيضًا إن فيلم "No Way Home" هو الآن الفيلم الأكثر ربحًا على مستوى العالم.

وحقق الفيلم "No Way Home" افتتاحًا قياسيًا في عطلة نهاية الأسبوع في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي عندما وصل لـ260 مليون دولار. وهذا يعتبر ثاني أكبر افتتاح محلي على الإطلاق.

ويذكر أن الفيلم تجاوز العلامة الفارقة بعد 12 يومًا فقط من إطلاقه، حيث لم يصل سوى فيلمي Avengers: Endgame و Avengers: Infinity War لعام 2019 إلى هذا الحد في وقت أقل، في 5 أيام و 11 يومًا على التوالي.