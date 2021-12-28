عمّان، الأردن (CNN) -- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن للأردن جاهزية للربط الكهربائي مع سوريا، ضمن مشروع الربط الكهربائي إلى لبنان.

وبين الخرابشة في تصريح لموقع CNN بالعربية الثلاثاء، إن عملية التبادل الكهربائي من محطة دير علي شمال البلاد حتى جنوب سوريا، تتطلب فقط تركيب جهازي تحكم ووصل بين آخر برج في الاراضي الاردنية ضمن الخط الكهربائي، وأول برج في الأراضي السورية.

وكان الوزير الخرابشة قد أكد، في مؤتمر صحفي مشترك في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع الجانبين السوري واللبناني، منح الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" للمشروع، للأردن، قائلا حينها حول ما إذا ما كان هنالك أي معارضة أمريكية بسبب قانون قيصر: "لا يوجد أي معارضة حتى على الجانب الأردني، بالعكس هناك توجه لدعم هذا المشروع لمساعدة الأشقاء في لبنان، لتجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها."

وبحسب الوزير الخرابشة، فإن هناك مباحثات جارية الآن مع الجهات المعنية بهذا الصدد، على حد تعبيره.

وتنتظر الحكومة الاردنية، بحسب مصدر حكومي أكد لموقع CNN بالعربية، الموافقة النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على "الاستثناءات المطلوبة" من العقوبات التي يفرضها قانون قيصر، منوها إلى أن الموافقة السابقة كانت موافقة "أولية".

وكان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والأردن ولبنان قد اتفقوا في أكتوبر على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث.