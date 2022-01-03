مصر الأولى عربيًا.. أين يوجد أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أن عام 2022 هو العام الذي تقرر فيه تجربة عملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، فتعرف على ما ستحصل عليه قبل إنفاق الأموال على فرصة استثمارية. حتى الآن، يعلم الجميع أن العملات المشفرة هي فئة أصول متقلبة للغاية. ولكن حتى بمعايير البيتكوين، شهد عام 2021 تقلبات حقيقية.

ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شيوعًا فوق 60 ألف دولار لأول مرة في مارس/ أذار قبل أن تنهار في مايو/ أيار، مما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد. لكن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار بالعملة كوفئوا. فقد انتعشت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68789.63 دولارًا في نوفمبر/ تشرين الثاني على الرغم من أنها انخفضت مرة أخرى في الشهر الماضي.

كانت وراء هذه التقلبات قصة أكبر. لأول مرة، بدأت العديد من المؤسسات في التعامل مع العملات المشفرة على محمل الجد. قال عمالقة الدفع، مثل Mastercard (MA) إنهم سيبدأون في قبول مشتريات العملة المشفرة على شبكاتهم. أقدم بنك أمريكي شكل وحدة "الأصول الرقمية".

فأين وصل انتشار استخدام العملات المشفرة حول العالم؟

حسب موقع TripleA ، لدى الهند أكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم. وتلتها أمريكا بالمرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم. وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ 13 مليون وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.

أما في العالم العربي، حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص. وبعدها المغرب في المرتبة الثاني عربيًا بـ 878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول الأعلى من حيث عدد مستخدمي العملات المشفرة حول العالم وترتيب الدول العربية بحسب عدد مستخدمي العملات المشفرة.