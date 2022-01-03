السعودية تكشف تفاصيل بقضية غسل أموال حكم ضد المتهمين بها السجن 31 عاما

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، الأحد، عن تفاصيل في قضية غسل أموال وإدانة المتهمين فيهم والحكم عليهم بالسجن لمدة 31 عاما بالإضافة إلى غرامات مالية.

جاء ذلك على لسان مصدر بالنيابة العامة السعودية، وفاق لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، حيث أعلن "إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليًا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلًا مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال".

وتابع قائلا: "صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم"، منوها إلى أنه "بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلةً بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأموال كافة".