شركة أجنبية بصدد الإطاحة بـ"فورد" بمبيعات السيارات في أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستعد شركة تويوتا اليابانية للإطاحة بشركة فورد من على عرش أكثر السيارات مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد سيطرة فورد على سوق المبيعات لنحو 100 عام.

حتى العام 2005، احتلت تويوتا المرتبة الرابعة في مبيعات السيارات بالولايات المتحدة، مع جنرال موتورز وفورد وما كان يعرف آنذاك باسم DaimlerChrysler، مع مجموع 57% من المبيعات الأمريكية بينهما.

لكن في عام 2021، كان لدى جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس - صانع السيارات الأوروبي الذي يمتلك كرايسلر – 38% فقط من سوق الولايات المتحدة بينهما في الأشهر التسعة الأولى من العام. حتى بإضافة شركة Tesla تجعل صانعي السيارات الأمريكيين يزيدون قليلاً عن 40٪ من سوق المبيعات.

وتتوجه الأنظار إلى الإعلان المقرر لكل من تويوتا وجنرال موتورز عن مبيعات نهاية العام، الثلاثاء، حيث تراجعت مبيعات جنرال موتورز (GM) عن تويوتا (TM) على مدار الأشهر التسعة الأولى، ومن المتوقع أن تكون نتائجها للربع الرابع خلف تويوتا أيضًا.

أما إذا ما كانت تويوتا قادرة على الحفاظ على ريادتها للمبيعات في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة فهو أمر غير واضح في الوقت الحالي وفقا لخبراء.