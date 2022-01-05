منطقة الشرق الأوسط الأكثر انخفاضا بحجم تجارة السلع في أوائل 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدرت منظمة التجارة العالمية (WTO) تحليلاً مفصلاً لآخر التطورات في التجارة العالمية لعام 2021. حيث انخفضت قيمة التجارة العالمية بالدولار الأمريكي بنسبة %18على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، ولكن بحلول الربع الأول من عام 2021، ارتفعت التجارة بنسبة %16 فوق مستواها في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت معظم أنواع السلع المصنعة مكاسب كبيرة في النصف الثاني من عام 2020، لا سيما المنسوجات والأدوية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصال. وبالنسبة للمنتجات الزراعية فقد انخفضت انخفاض أقل من التجارة في السلع المصنعة خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 5% .

وبحلول الربع الأول من عام 2021، ارتفعت بشكل كبير إلى 11%. يرجع سبب قلة الانخفاض في تجارة المنتجات الزراعية في الربع الثاني في الغالب إلى استمرار الحاجة إلى الإمدادات الغذائية الحيوية.

ومن حيث حجم تجارة السلع فقد ارتفعت أحجام صادرات البضائع الآسيوية بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بينما انخفضت صادرات جميع المناطق الأخرى مقارنة بما كانت عليه قبل عامين.

كما تصدرت آسيا مناطق أخرى في واردات البضائع، التي ارتفعت بنسبة 10% عن العام حتى تاريخه في عام 2021 مقارنة بعام 2019.

يرجع ضعف النمو السنوي لواردات البضائع في أوروبا جزئيًا إلى عودة ارتفاع موجات إصابات فيروس كورونا في الربع الأول من عام 2021.

وبالنسبة للشرق الأوسط، التي تعتبر أكثر المناطق انخفاضا من ناحية الصادرات والواردات، فقد وصل انخفاض الصادرات إلى 19.9%.. والواردات بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2019. وتراجعت الصادرات السلعية للمناطق المنتجة للنفط بأكبر قدر في عام 2021 بسبب انخفاض الطلب على الوقود ونتيجة قيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.