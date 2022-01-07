مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بأكثر من 3.5 مليون مقعد لعام 2021، حسب بيانات موقع (Official Aviation Guide) الذي يوفر رؤية غير مسبوقة لبيانات السفر وشبكة من المعلومات لرحل الطيران.

تستند تصنيفات موقع دليل الطيران الرسمي (OAG) على القدرة الاستيعابية المقررة أو المجدولة في الشهر الحالي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، أي قبل جائحة فيروس كورونا. ويتم حساب أفضل 10 مطارات دولية ازدحامًا بحساب المقاعد الدولية فقط.

وفي المركز الثاني مطار لندن هيثرو بـ 2.5 مليون مقعد. وفي التصنيف قلت أعداد المطارات الأوروبية لشهر ديسمبر لخروج مطارين أوربيين من التصنيف مقارنة بشهر نوفمبر. لكن الترتيب لم يتغير نسبيًا باستثناء مطار فرانكفورت الذي انخفض من المركز الخامس إلى السادس بعدد مقاعد وصلت لـ2 مليون.

ومن المطارات العربية التي احتلت مركزاً من المراكز الـ 10 كأكثر المطارات ازدحاماً هو مطار الدوحة الدولي الذي احتل المركز السابع بأكثر من 1.7 مليون مقعد.

وانخفض عدد ركاب مطار دبلن وحل محله مطار ميامي في المركز العاشر بـ 1.2 مليون مقعد.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب المطارات العالمية الأكثر ازدحاما في أواخر 2021.