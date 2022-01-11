السعودية.. تداول فيديو لأول فندق 5 نجوم للإبل بـ400 ريال سعر الليلة

نوع فريد من "سفينة الصحراء".. لماذا تسبح هذه الإبل في البحر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول فندق للإبل في العالم في شيد بالمملكة العربية السعودية بسعة 120 غرفة، في حين تبلغ تكلفة الليلة الواحدة 400 ريال (نحو 106 دولارات).

تطمن .. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل 🐪🏨! #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 #حنا_بدو | #نادي_الإبل https://t.co/gjryf1dZQs

ونشر نادي الإبل في المملكة مقطع الفيديو على صفحته المعرّفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، بتعليق قال فيه: "تطمن.. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل".

وبين التقرير أن الفندق وعبر غرفة الـ120 "يقدم كافة الخدمات الفندقية، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخص ما بين خدمة الغرف وعناية واهتمام وحماية أيضا.. الفندق تطمن هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام حتى بالشكل والمظهر العام وحتى الحليب يقدم ساخنا.."

أما فيما يتعلق بعملية الدفع فهي بالليلة وتكلف 400 ريال، الفندق يعتبر 5 نجوم في هذا المجال، حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف، والخروج (check out) الساعة 12 ظهرا ما لم تجدد الإقامة".