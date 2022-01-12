برفقة الملك سلمان.. وزير الطاقة السعودي يروي قصة زيارة إلى تونس

اقتصاد
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برفقة الملك سلمان.. وزير الطاقة السعودي يروي قصة زيارة إلى تونس
Credit: Ian Forsyth / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – روى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود قصة زيارته إلى تونس مع العاهل السعودي الحالي عندما كان عمره 13 عاما.

ووصف وزير الطاقة السعودي الزيارة بأنها كنات "مليئة بالتناقضات"، مشيرا إلى أنه زار تونس برفقة والده ووالدته آنذاك.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنها كانت "صادمة" له بالتعرف على اللهجة التونسية والتعرف على المعالم التونسية.

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلا إن الزيارة كانت "مبهجة" له بالتعرف على الشخصية التونسية واصفا تونس بالبلد الصغير الكبير بحضارته.

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