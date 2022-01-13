دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في بيان مشترك، أكد مجلس التعاون الخليجي والصين على ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين، الخميس.

واتفق الجانبان على ضرورة "إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة تعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي ومواجهة التحديات، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتم الاتفاق أيضا على التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين عامي 2022 و2025 في أسرع وقت ممكن بهدف فتح آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وأكد الجانبان على " ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في يوم مبكر، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين"، وفقا لواس.

واتفق مجلس التعاون الخليجي والصين على عقد الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي في العاصمة السعودية، الرياض، في الوقت المناسب بهدف " تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين ومتابعة البرامج التنموية لديهما، وتخطيط العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في المستقبل"، حسب واس.