دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات البحرينية، الأربعاء، عن تفاصيل بقضية اختلاس مبلغ مالي قيمته 350 ألف دينار بحريني (نحو 928 ألف دولار) بإحدى شركات الصرافة في المملكة.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية، وقالت فيه: "تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من القبض على عدد من الموظفين الآسيويين بإحدى شركات الصرافة، إثر قيامهم باختلاس حوالي 350 ألف دينار، من حساب الشركة".

وأضافت الداخلية: "كشفت التحريات التي باشرتها الإدارة عن إجراء عمليات تحويل مالية وهمية إلى خارج البحرين، مستخدمة أسماء أشخاص، دون حضورهم أو علمهم، تم خصم المبالغ الخاصة بها من حسابات شركة الصرافة، بالإضافة إلى إعداد تقارير مزورة للتدقيق المالي من أحد الموظفين في محاولة للتستر على تلك الوقائع".

وتابعت قائلة: "كانت إدارة مكافحة جرائم الفساد، قد قامت، وفور تلقيها بلاغا بهذا الشأن، بأعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة".