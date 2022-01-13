نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت القيادة الإلكترونية بالجيش الأمريكي، الأربعاء، تفاصيل أدوات قرصنة متعددة اشارت إلى أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية استخدمتها ضد شبكات الكمبيوتر "في جميع أنحاء العالم".

ووفقًا للمتحدث باسم القيادة، فإنها المرة الأولى التي تربط الحكومة الأمريكية بشكل صريح بين وزارة الاستخبارات الإيرانية ومجموعة تجسس ناشطة تُعرف باسم MuddyWater والتي حاولت في السنوات الأخيرة سرقة البيانات من شركات الاتصالات وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونشرت القيادة عددا من عينات للشفرات الخبيثة التي يُزعم أن القراصنة الإيرانيين استخدموها وذلك لمساعدة المنظمات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في الدفاع عن نفسها من محاولات القرصنة المستقبلية.

ورفض متحدث باسم القيادة الإلكترونية التعليق على ما إذا كانت أدوات القرصنة هذه قد تم استخدامها ضد المنظمات الأمريكية مؤخرًا.