بعيدا عن النفط.. السعودية تملك سلاحا اقتصاديا يقدر بـ1.3 تريليون دولار

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

من سيمنز إلى بيبسيكو.. شركات تكنولوجيا ضخمة تجد فرصًا كبيرة في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد يتبادر لأذهان البعض أن الثروة النفطية بالمملكة العربية السعودية وحجم احتياطاتها من الخام هو الأمر الوحيد الذي تتمتع به لدعم عجلة النمو الاقتصادي فيها، إلا أن المملكة تمتلك موارد معدنية كبيرة.

وزارة الاستثمار في السعودية، كشفت عن حجم التقديرات الرسمية للموارد المعدنية بالبلاد مشيرة غلى أنها تقدر بـ1.3 تريليون دولار، وذلك خلال مشاركة المملكة في جلسات مؤتمر التعدين الدولي، الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان وزير الاستثمار، خالد الفالح خلال مشاركته بالمؤتمر إن "المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حالياً بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول عام 2030".

وأضاف الوزير السعودي أن "المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي وتتويجاً لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير في العام الماضي".