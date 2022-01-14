دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لتقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية لشهر يناير 2022، من المتوقع انخفاض أسعار النفط الخام من مستويات عام 2021. حيث بلغ متوسط سعر خام برنت، وهو معيار التسعير الدولي، 79 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2021. لتصل التوقعات بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولارًا للبرميل في عام 2022 و68 دولارًا للبرميل في عام 2023.

ويعود سبب انخفاض الأسعار في التحول من انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال عام 2021 إلى زيادة المخزون في عامي 2022 و2023. حيث تنخفض مخزونات النفط العالمية عندما يكون الاستهلاك أكبر من الإنتاج وتزداد عندما يكون الإنتاج أكبر من الاستهلاك.

في عام 2021، بلغ متوسط السحوبات من مخزونات النفط العالمية 1.4 مليون برميل يوميًا والذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط الخام. نتجت عمليات سحب المخزون هذه عن عودة استهلاك البترول بشكل أسرع من إنتاج البترول بعد بدء جائحة فيروس كورونا في عام 2020. في عام 2022، من المتوقع زيادة إنتاج البترول وتباطؤ نمو الاستهلاك، مما سيؤدي إلى زيادة مخزونات البترول على مستوى العالم.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع إنتاج النفط العالمي بمقدار 5.5 مليون برميل في اليوم في عام 2022، مدفوعاً بزيادات الإنتاج في أمريكا وأوبك وروسيا، والتي تمثل مجتمعة 84٪ أو 4.6 مليون برميل في اليوم من النمو. ونسبة للاستهلاك، من المتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي للبترول بمقدار 3.6 مليون برميل في اليوم في عام 2022، مدفوعًا بمزيد من الاستهلاك في أمريكا والصين، واللذين يمثلان معًا 39٪ من نمو الاستهلاك.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات التغير في أسعار النفط الخام برنت خلال العامين القادمين.