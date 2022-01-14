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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف حق تصويت 11 دولة بسبب التأخر بدفع مستحقات الاشتراكات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها.

ويظهر في بيان الأمم المتحدة المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ الـ10 من الشهر الجاري أن قائمة الدول الـ11 تضم إيران والصومال والسودان على جانب جزر القمر.

وفي بيان لاحق قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها "تقر أن عجز جزر القمر وسان تمي ورينسيبي والصومال عن تسديد كامل الحد الأدنى من المبلغ اللازم يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛ وتقرر السماح لجزر القمر وسان تومي ورينسيبي والصومال التصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها السادسة والسبعين".