دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح أدلى به بأن هناك "كمية هائلة من موارد اليورانيوم" الموجودة في بلاده والتي يرغبون في استغلالها.

ويعد اليورانيوم عنصرا شائعا نسبيًا في قشرة الأرض (أكثر بكثير مما هو موجود في الوشاح). فهو معدن شائع مثل القصدير أو الزنك، وهو مكون من معظم الصخور وحتى البحر. ووفقًا لبيانات الرابطة النووية العالمية يعد إجمالي موارد العالم من اليورانيوم، كما هو الحال مع أي معدن أو معدن آخر، غير معروف بالضبط. ولكن المقياس الوحيد ذو المغزى لأمن التوريد على المدى الطويل هو الاحتياطيات المعروفة في الأرض التي يمكن تعدينها.

ونسبة للبيانات المتاحة من الرابطة النووية العالمية لعام 2019، تصدرت أستراليا الحصة الأكبر لموارد اليورانيوم نسبة وصلت %28 من الحصة العالمية، لتليها كازاخستان بنسبة %15 ثم كندا بنسبة %9 من الحصة العالمية. ومن بين الدول احتلت دولة عربية واحدة وهي الأردن قائمة الدول بحصة عالمية وصلت نسبتها إلى%1 من موارد اليورانيوم في العالم.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الأعلى بالحصة العالمية من اليورانيوم في العالم