الإمارات الأولى عربيًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وحافظت سويسرا على مرتبتها الأولى بين دول العالم على القائمة بقيمة بلغت 71.5 على القائمة.

المؤشر الذي يصدر سنويًا وأطلق في العام 2017، يغطي 154 دولة حول العالم حتى الآن، وتوفر نتائجه نظرة على أداء كل دولة من حيث بنيتها التحتية المعرفية، توجيه وإعلام صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في جوانب مختلفة من السياسات لتعزيز المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، بحسب ما يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقيس المؤشر الأداء المعرفي لدول العالم في 7 مجالات، هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئات التمكينية.

ومن بين دول المنطقة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 11على القائمة عالميًا، والأولى عربيًا، حيث تبعتها قطر في المركز الـ 38 عالميًا، والثانية عربيًا، والسعودية في المركز الـ42 عالميًا والثالث عربيًا.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الخمس الأوائل في مؤشر المعرفة العالمي وترتيب الدول العربية.