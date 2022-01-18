دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أصدرت مجلة "فوربس" لائحتها لأعلى أرباح نجوم اليوتيوب في عام 2021. وحصد الشاب جيمي دونالدسون، البالغ من العمر 23 عامًا المعروف بلقبه على الانترتت بـ "مستر بيست"، على 54 مليون دولار في عام 2021، الأرباح الأعلى من أي مستخدم في منصة اليوتيوب على الإطلاق.

وحصدت مقاطع فيديو دونالدسون 10 مليارات مشاهدة، أي ضعف ما حصده العام السابق. ويتميز" مستر بيست" بمحتواه عن غيره في تقديم الأعمال المبالغ فيها، فعلى سبيل المثال في العام الماضي، أمضى 50 ساعة مدفونًا على قيد الحياة، كما أقدم على عرض 10000 دولار لأي شخص يرغب في الجلوس في حوض استحمام من الثعابين.

إجمالاً، حصد مستخدمو منصة اليوتيوب بشكل جماعي حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، وهو مبلغ قياسي آخر بزيادة 40٪ عن العام السابق، ودُفع معظمهم إلى الأعلى من خلال زيادة المشاهدات على قنواتهم على اليوتيوب وعائدات الإعلانات التي يدرونها من مقاطع الفيديو، وتأتي نصف أرباحهم تقريبًا من عائدات الإعلانات هذه.نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب نجوم اليوتيوب الأعلى أجراً لعام 2021