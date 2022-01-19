أمريكا.. تأجيل تشغيل شبكات الـ5G بعد تحذير شركات طيران من عواقب وخيمة

واشنطن (CNN Business) -- أعلنت شركتا " إيه تي آند تي - AT&T، وفيريزون - Verizon"، الثلاثاء، أنهما ستؤجلان تفعيل خدمات شبكات الجيل الخامس (5G) في بعض الأبراج حول مطارات معينة. كان من المقرر طرح التكنولوجيا اللاسلكية بالقرب من المطارات الرئيسية يوم الأربعاء، لكن شركات الطيران حذّرت من عواقب وخيمة على النقل والاقتصاد.

وأعلنت شركة "AT&T" أنها تعمل مع صناعة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، وفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم الشركة، ميغان كيترر.

وقالت المتحدثة: "نشعر بالإحباط بسبب عدم قدرة إدارة الطيران الفيدرالية على فعل ما فعلته ما يقرب من 40 دولة، وهو نشر تكنولوجيا الجيل الخامس بأمان دون تعطيل خدمات الطيران، ونحثها على القيام بذلك في الوقت المناسب".

وعلقت شركة فيريزون، في بيان منفصل: "بصفتنا المزود الرائد للاتصالات اللاسلكية في البلاد، فقد قررنا طوعًا تقييد شبكة 5G الخاصة بنا حول المطارات. لم تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية وشركات الطيران في بلادنا من حل مشكلة التنقل عبر شبكات الجيل الخامس حول المطارات، على الرغم من كونها آمنة وتعمل بكامل طاقتها في أكثر من 40 دولة أخرى". وستواصل شركةAT&T، التي تمتلك الشركة الأم لـ CNN، وVerizon إطلاق خدمات 5G المتقدمة في أي مكان آخر كما هو مخطط له.

وقالت إدارة بايدن في وقت سابق الأربعاء إنها "تشارك بنشاط" في إيجاد حل لإطلاق 5G المزمع يوم الأربعاء، والذي تقول شركات الطيران إنه يسبب مشاكل تتعلق بالسلامة ستؤدي إلى تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، أن الإدارة تتحدث مع إدارة الطيران الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية وشركات النقل اللاسلكي وشركات الطيران ومصنعي معدات الطائرات لإيجاد حل لا يزال يسمح بالبدء دون التضحية بسلامة الرحلات الجوية.

وفي رسالة يوم الثلاثاء، طلب رؤساء تنفيذيون لـ10 شركات طيران من إدارة بايدن تأجيل الطرح الذي تم تأجيله بالفعل.

وتقدر شركات الطيران 1000 حالة تعطل في الرحلة يوميًا بسبب التداخل المحتمل مع أجهزة قياس الارتفاع بالرادار التي يستخدمها الطيارون للهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة. لم تعلق صناعة الاتصالات على الرسالة، لكنها قالت إن المخاوف لا أساس لها من الصحة لأنه لم تكن هناك مشاكل في البلدان الأخرى التي يتم فيها نشر 5G بالفعل.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لشبكة CNN، أن المحادثات في الوقت الحالي تركز على إنشاء منطقة عازلة في المطارات الرئيسية ، مما يسمح بنشر ما يقرب من 90٪ من أبراج 5G. إذا تم الاتفاق على ذلك، يتوقع المسؤولون أنه يمكن تجنب الإلغاءات وسيتم تقليل التأثيرات على جمهور المسافرين - في حين لم يتم التخلص منها.

وقال ديفيد سيمور، رئيس العمليات في خطوط طيران "أمريكان إيرلاينز"، إن شبكة 5G تطرح مشكلة خطيرة على عمليات شركات الطيران، وفقًا لمذكرة تمت مشاركتها مع شبكة CNN يوم الثلاثاء.

وأضاف سيمور أن صناعة الطيران والجيل الخامس يجب أن يكونا قادرين على "التعايش"، ولكن "هذا لا يأتي إلا بفهم أفضل للتأثيرات المحتملة".

وأكد مرددًا الرسالة التي تم إرسالها إلى المسؤولين الفيدراليين: "حتى يتم تطوير وتنفيذ حل تقني طويل الأجل وطالما يتم نشر 5G، فإننا نتوقع أننا سنواجه تأخيرات وتحويلات وإلغاء خارجة عن إرادتنا".