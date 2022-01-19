التسول في السعودية.. النيابة توضح تعريف "الممتهن" والعقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تعريف ممتهن التسول لافتة إلى أنه أمر محظور بكافة صورة وأشكاله مهما كانت مسوغاته.

#النيابة_العامة المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. https://t.co/rBcI261sM6

وقالت النيابة العامة السعودية في تغريدة على صفحتها المعرفة بتويتر: "المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".

وأوضحت النيابة: "كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.. وكل من أمتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال".

ولفتت النيابة إلى أنه "يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.. ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة".