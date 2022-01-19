السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يسمح لها بالتنقل داخل الرياض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حددت أمانة العاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، 9 أنشطة تجارية يسمح لها بالتنقل داخل العاصمة، وتقديم خدماتها للمستفيدين في مواقعهم، وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المحددة.

تمكينًا لرواد الأعمال المواطنين، وارتقاءً بجودة الخدمات المقدمة لكم.. 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل #الرياض والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم.. https://t.co/t410HAlP4R

وحددت الأمانة هذه الأنشطة التي تتضمن ما يلي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

أعمال الصيانة المنزلية من سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، والصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل زيوت المركبات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وبينت الأمانة أنه "في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار".

وذكرت الأمانة: "يسمح للمواطنين ممن لا يملكون محلات تجارية استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات".