طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات لأمريكا بعد تأخير نشر شبكات G5

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن طيران الإمارات، الخميس، استئناف الرحلات لجميع الوجهات بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان لطيران الإمارات قالت فيه: "بعد تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وبوينج إشعارات رسمية ترفع القيود على عمليات الطيران، ما يمكّن طيران الإمارات من استعادة العمليات المنتظمة بالكامل إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة بأمان بحلول يوم السبت 22 يناير الجاري".

وأضافت: "اعتباراً من يوم (الجمعة 21 يناير)، ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها بطائرات البوينج 777 إلى كل من شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيوارك وأورلاندو وسياتل".

وذكر البيان أن "الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، التي استخدمت عليها الناقلة طائرات A380 ستعود مؤقتاً يومي 20 و21 يناير، إلى العمل بطائرات البوينج 777 اعتباراً من يوم السبت 22 يناير الجاري. ".

وكانت طيران الإمارات قد علّقت رحلاتها إلى وجهات أميركية معينة بناءً على إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وتوصيات بوينج بسبب التداخل المحتمل بين هوائيات 5G وأنظمة الطائرات، وذلك حرصاً على سلامة العمليات التي لها الأولوية القصوى".

ولفت البيان إلى أنه ورغم أن "طيران الإمارات كانت على دراية بالتداخل المحتمل بين أنظمة الطائرات وترددات شبكات الجيل الخامس المنتشرة بالقرب من بعض المطارات الأميركية، إلا أن المعلومات الكاملة حول حجم وطبيعة التداخل على أنظمة الطائرات الحساسة والتأثير المحتمل والتهديد الذي قد تتعرض له عمليات الطيران في سيناريوهات معينة، بما في ذلك الهبوط في ظروف ضعف الرؤية، لم تُوضّح إلا قبل وقت قصير من نشر أنظمة 5G. وبعد تقييم المخاطر المحتملة على أمن وسلامة العمليات، واستشارة شركة بوينج، قررت طيران الإمارات في 19 يناير، وعلى الفور، تعليق رحلات الركاب التي تعمل بطائراتها من طراز بوينج 777".