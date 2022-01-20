البرادعي يغرد عن 100 بليونير ومليونير يطرحون فرض "ضريبة ثروة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، الضوء على "ضريبة الثروة" على الأثرياء بعد الثروة التي جناها 10 أشخاص في سنتين للجائحة بمبلغ 1.5 تريليون دولار.

١٠٠ بليونير ومليونير يطرحون فرض "ضريبة ثروة" عالمية تصاعدية لمواجهة عدم المساواة الفادحة، تتراوح بين ٢٪ و ٥٪ على من تبلغ ثرواتهم ٥ مليون دولار فأكثر؛ ستكون حصيلتها ٢.٥ تريليون دولار وتنتشل٢.٣ مليار انسان من دائرة الفقر وتوفر لهم حياة آدمية العدالة الاجتماعية ضرورة وممكنة

جاء ذلك في تغريدات للبرادعي على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "100 بليونير ومليونير يطرحون فرض ’ضريبة ثروة‘ عالمية تصاعدية لمواجهة عدم المساواة الفادحة، تتراوح بين 2٪ و 5٪ على من تبلغ ثرواتهم 5 مليون دولار فأكثر؛ ستكون حصيلتها 2.5 تريليون دولار وتنتشل2.3 مليار انسان من دائرة الفقر وتوفر لهم حياة آدمية.. العدالة الاجتماعية ضرورة وممكنة".

للعلم:ضريبة الثروة يتم تطبيقها بالفعل فى عدد من الدول مثل سويسرا والارجنتين وكولومبيا وتناقش فى دول اخرى.الاقتراح الحالي هو تطبيقها كضريبة ملزمة وليس كخيار.عندما تزيد ثروة ١٠ اشخاص فى سنتين الجائحة بمبلغ ١،٥ تريليون دولار فهناك عدم مساواة بين ذات تداعيات خطيرة لابد من معالجتها

وتابع قائلا: "للعلم: ضريبة الثروة يتم تطبيقها بالفعل في عدد من الدول مثل سويسرا والارجنتين وكولومبيا وتناقش في دول اخرى.. الاقتراح الحالي هو تطبيقها كضريبة ملزمة وليس كخيار.. عندما تزيد ثروة 10 اشخاص في سنتين الجائحة بمبلغ 1.5 تريليون دولار فهناك عدم مساواة بين ذات تداعيات خطيرة لابد من معالجتها".

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "الملايين في عالمنا العربي تعاني من الجوع والبؤس نتيجة الصراعات المسلحة. ألا تستطيع الدول ’القادرة‘ منا تغطية احتياجاتها الانسانية؟ (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ)".