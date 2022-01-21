تطور الموسيقى بالسعودية؟.. الشريك المؤسس بأنغامي يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى إيلي حبيب، الشريك المؤسس لمنصة أنغامي التي يستخدمها نحو 73 مليون شخص حول العالم، الضوء على تطور العلاقة بين الشرق الأوسط والموسيقى وخصوصا في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مقابلة لحبيب مع الزميل ريتشارد كويست لـCNN، حيث قال: "أنغامي خلال السنوات القليلة الماضية لم نكن قادرين على توزيع الموسيقى في المملكة العربية السعودية، لدينا فنانين لا يطلعون ذويهم بأنهم يؤدون أغان، ويغنون تحت أسماء مستعارة، لدينا فنانة تغني دون إظهار وجهها، هكذا كانت الأمور.."

وتابع حبيب قائلا: "الآن نحن نعمل مع الحكومة السعودية ومع حكومة أبوظبي وسلطات الترفيه وسلطات الإبداع ومع الحكومة المصرية، الأمور تتغير.. لدينا الكثير من الفئات الشبابية ممن لديهم الآن دخل تحت تصرفهم، الأمور تتغير.."

وأضاف: "الأمور تتغير ونحن سعداء لأن نكون جزءا من التغيير الذي يحصل في الشرق الأوسط والآن عندما يحدث التغيير من الأعلى للأسفل هذا أمر بلا مخاطر.. الجميع الآن يشارك وأكبر تجمع موسيقي بالعالم حدث في الرياض قبل أسابيع قليلة، حدث في الرياض وليس في كوتشيلا بل في الرياض، يمكنك تخيّل حصول ذلك بدعم من الجميع كان هناك قرابة 800 ألف شخص هناك، عندها نقهم أن ذلك يأتي من الشعب إلى الشعب".