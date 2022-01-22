أسرع 3 دول عربية من ناحية تنزيل البيانات لمستخدمي شبكات الجيل الخامس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بحسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال". يتمتع مستخدمو شبكة الجيل الخامس(5G) في كوريا الجنوبية بأسرع سرعة تنزيل في العالم.

وتعتمد "أوبن سيغنال" مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية. وتشمل البيانات الفترة ما بين الأول من أغسطس/آب 2021 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021.

وجاءت الإمارات على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 309.7 ميغابايت بالثانية، وتلتها قطر بسرعة 250.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم الكويت في المركز الثالث عربيًا، بسرعة تنزيل بلغت 242.0 ميغابايت في الثانية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول الأعلى بسرعة التنزيل على شبكات الجيل الخامس.