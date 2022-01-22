مؤشر مخاطر بيع الأسلحة لعام 2021.. دول عربية تتصدر القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر معهد "كاتو" للأبحاث مؤشر مخاطر بيع الأسلحة لعام 2021، الذي من خلاله يتم قياس العوامل المرتبطة بالنتائج السلبية لمبيعات الأسلحة، مثل التشتت والتحويل وإساءة استخدام الأسلحة من قبل المستلمين.

يوفر المؤشر طريقة لتقييم المخاطر التي ينطوي عليها بيع الأسلحة إلى دولة أخرى، حيث تم بناء مخاطر مبيعات الأسلحة من خلال تحديد 4 مسارات سببية مختلفة قد تؤدي مبيعات الأسلحة من خلالها إلى نتائج سلبية. تشمل "نواقل المخاطر" الأربعة مستوى الفساد في الدولة، واستقرارها، ومعاملتها لشعبها، ومستوى الصراع الداخلي والخارجي الذي تشارك فيه.

ونظرًا إلى نتائج مؤشر مخاطر بيع الأسلحة في عام 2020، تصدرت سوريا الدولة الأولى عالميًا لأعلى مستوى من مخاطر بيع الأسلحة، بمجموع نقاط بلغ 96 نقطة من أصل 100. لتليها اليمن في المرتبة الثانية بمجموع نقاط بلغ 96 نقطة.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لمؤشر مخاطر بيع الأسلحة لعام 2021.