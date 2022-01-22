السعودية.. فيديو عن الأحياء العشوائية ومشاريع تأهيل تتصدر تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورت فيه أحياء قديمة "أحياء عشوائية" من سيارة تسير على جسر في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

نشر مقطع الفيديو بتاريخ الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري بالتزامن مع إعلام أمانة محافظة جدة عن إزالة عدد من المباني العشوائية.

وتواصل موقع CNN بالعربية مع السلطات في جدة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت أمانة جدة قد قالت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها: "أزالت أمانة جدة 14 مبنى عشوائياً غير مرخص أقيمت تعدياً دون مستمسكات شرعية على أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 27 ألف متر مربع في ’الحرازات‘ و’مريخ‘.. ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في مراقبة الأراضي والتعديات".

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