السعودية.. فيديو عن الأحياء العشوائية ومشاريع تأهيل تتصدر تويتر

تعرّف إلى هذا المتحف.. وسط أكبر العشوائيات في آسيا

مساكن تشبه "العشوائيات"..في واحدة من أغنى المدن في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورت فيه أحياء قديمة "أحياء عشوائية" من سيارة تسير على جسر في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

هناك حملة منظمة من قبل الخونة لاستغلال حملة إزالة الأحياء العشوائية في جدة من أجل تجييش الناس ضد الدولة .. أفضل شيء نقوم به ؛ نسخة رابط هذه التغريدة لهذا الثريد العظيم و لصقه في منشنات تغريدات الخونة والمرتزقة.. https://t.co/8K4idCqtY3

نشر مقطع الفيديو بتاريخ الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري بالتزامن مع إعلام أمانة محافظة جدة عن إزالة عدد من المباني العشوائية.

قرار مهم له ابعاد أمنية وتنموية وإجتماعية. الأحياء العشوائية والأحياء المهجورة بسبب نزوح قاطنيها نحو الاحياء الجديدة تتحول مع مرور الوقت الى تجمعات سكانية تهدد أمن المجتمع وسلامة السكان والأمن الوطني. https://t.co/rJbF7F0eAl

وتواصل موقع CNN بالعربية مع السلطات في جدة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

الاحياء العشوائية مأساة انسانية لمن بداخلها وخارجها. معالجة اوضاعها وتأمين خطة حياة كريمة بها الخدمات الضرورية لجميع المواطنين والمقيمين النظامين مهمة مشتركة بين الدولة و الجمعيات والمجتمع المدني و القطاع الخاص. تنظيف جدة من العصابات اماكن الموبقات خطوة جادة لضمان الامن والامان https://t.co/NVMKNlqmlX

وكانت أمانة جدة قد قالت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها: "أزالت أمانة جدة 14 مبنى عشوائياً غير مرخص أقيمت تعدياً دون مستمسكات شرعية على أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 27 ألف متر مربع في ’الحرازات‘ و’مريخ‘.. ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في مراقبة الأراضي والتعديات".