هذه العلامات التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "براند فاينانس"، شركة استشارات تقييم العلامات التجارية. صنفت شركة النفط والغاز السعودية أرامكو على التوالي بالعلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، لتبلغ علامتها التجارية قيمة 43.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي. فبعد أن شهد القطاع فترة صعبة في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، انتعشت أسعار النفط في عام 2021، مدعومة بأزمة الغاز الطبيعي التي أدت إلى تحول الشركات إلى المنتجات الخام.

ومن جهة أخرى، جاءت شركة "اتصالات" الإماراتية في المركز الأول كالعلامة التجارية الأقوى، بدرجة 89.2 نقطة من أصل 100 على مؤشر القوة. حيث قدم إكسبو 2020 لشركة اتصالات المنصة لإظهار نفسها كعامل تمكين استراتيجي للتحول الرقمي لدولة الإمارات. لتتحول إلى واحدة من بين أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم، وتحتل المركز الثامن عشر، فضلاً عن جعلها أقوى علامة تجارية للاتصالات على مستوى العالم.

وذكر التقرير بأن شركة "أبل" احتفظت بلقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم بعد زيادة قدرها 35٪ لتصل إلى 355.1 مليار دولار أمريكي - وهي أعلى قيمة للعلامة التجارية تم تسجيلها على الإطلاق في تصنيف Brand Finance" "Global 500.

نعرض لكم نظرة في الانفوغرفيك أعلاه على أداء العلامات التجارية عالمياً وعربياً في 2021.