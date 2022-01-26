عقود خام برنت تسجل 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014

(CNN Business)-- تجاوز سعر خام برنت 90 دولارًا للبرميل، الأربعاء، مما يشير إلى مزيد من الألم في معدلات الإنفاق سوف يحدث.

وقفز خام برنت القياسي العالمي بنسبة 2.2%، وجرى تداوله =عند 90.10 دولارًا للبرميل.

وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها خام برنت عتبة 90 دولارًا على أساس يومي منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وزاد الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى 87.62 دولارًا للبرميل.

ارتفعت الأسعار، التي كانت تتحرك بتباطؤ، في الأيام الأخيرة.

وارتفع المعدل الوطني للبنزين العادي إلى 3.34 دولارات للغالون يوم الأربعاء بحسب AAA. هذا ارتفاع من 3.32 دولارات قبل أسبوع وأعلى من المستوى الأدنى الأخير البالغ 3.28 دولارات. بجانب كونه أعلى مستوى في سبع سنوات من الخريف الماضي هو 3.42 دولارات.