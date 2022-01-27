دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر مركز الإحصاء الخليجي تقريرًا يعكس فيه معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج، الذي بلغ %1.9 في شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. ومن ضمن الدول ارتفع معدل التضخم في قطر كأعلى نسبة بين دول الخليج ليبلغ %6.1 في شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة في 2020، وجاءت سلطنة عُمان بعدها بنسبة %3.5، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت %2.6 والسعودية بنسبة %1.1،ثم البحرين بنسبة 0.7%، في حين لم تشمل القائمة الكويت لعدم توفر البيانات.

ومن جهة أخرى أصدر مركز الإحصاء الخليجي نسبة معدل التضخم لأسعار المستهلك وفقًا للمجموعات الرئيسية. ليحتل قطاع الثقافة والترفيه أعلى نسبة وصلت إلى %8.3 ثم النقل نسبة وصلت 8.2% ويليه قطاع التعليم بنسبة %3.8.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على معدل التضخم في شهر نوفمبر2021 مقارنة مع ذات الفترة لعام 2020 في دول الخليج، إضافة إلى نتائج معدل التضخم وفقًا للمجموعات الرئيسية.