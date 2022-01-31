نيويورك (CNN Business) -- رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عامًا من ولاية فلوريدا الأمريكية، عرضًا بقيمة 5000 دولار من إيلون ماسك لحذف حسابه على تويتر، الذي يتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

لدى حساب ElonJet أكثر من 150 ألف متابع، ويستخدم روبوتًا طوره سويني لمراقبة رحلات ماسك، ثم يغرد متى وأين تقلع الطائرة أو تهبط ومدة كل رحلة.

طوّر الطالب الجديد في الكلية حوالي عشرة حسابات روبوتية أخرى تتعقب أسفار عمالقة التكنولوجيا البارزين، بما في ذلك بيل غيتس وجيف بيزوس.

جاءت الرسالة الأولية المباشرة من ماسك في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما أفاد البروتوكول لأول مرة.

سأل ماسك سويني: "هل يمكنك إزالة هذا؟، إنها مخاطرة أمنية".

عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس في النهاية على المراهق 5 آلاف دولار للمساعدة في منع "الأشخاص المجانين" من تتبع رحلاته الجوية. ورد سويني بطلب 50 ألف دولار، قائلاً إنه يمكنه استخدام المال للكلية وربما إحدى سيارات شركته من طراز تسلا 3.

كان آخر تبادل للرسائل بينهما يوم الأربعاء، 19 يناير/ كانون الثاني، عندما قال ماسك إنه ليس من الصواب "الدفع مقابل إغلاق هذا". وقد اطلعت CNN Business على الرسائل.

وأجاب سويني: "إن الخيارات الأخرى غير المكافآت، مثل التدريب ستجعل إزالته أسهل كثيرًا". ولم يرد عليه ماسك بعد.

تواصلت شبكة CNN مع شركة سبيس إكس للحصول على تعليق.

وقال سويني إنه كان من محبي سبيس إكس منذ إطلاق أول صاروخ فالكون هيفي في عام 2018. يعمل والده في شركة طيران، مما زاد من اهتمامه بالطيران.

وقال سويني: "5000 ليست كافية لمقدار ما أخرج منه. إنه لا يحل محل أي شيء، مثل عامل المتعة".

وقدم سويني بعض النصائح الفنية إلى ماسك، حيث أخبر الملياردير عن برنامج حظر يمكنه استخدامه لمواجهة برامج تتبع الرحلات الجوية.

وقال سويني: "يبدو أنه أخذ هذه النصيحة"، مُضيفًا أنه يبدو أن ماسك يستخدم حاليًا برنامج الحجب.

فهل لا يزال سويني قادرًا على تتبع رحلات ماسك على الرغم من برنامج الحجب؟ قال سويني: "أنا (أفعل). الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء".