لندن (CNN Business)-- إليكم أحد الأسباب الرئيسية وراء اقتراب أسعار النفط من أعلى مستوى لها في سبع سنوات، أحدها أن أوبك وروسيا ينتجان أقل مما وعدًا.

تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعشرة منتجين رئيسيين للنفط الخام، من بينهم روسيا، على زيادة إنتاجهم تدريجيًا بعد سحب 9.7 ملايين برميل يوميًا من السوق مع انهيار الطلب في الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا.

لكن المنظمة، المعروفة باسم أوبك +، فشلت مرارًا وتكرارًا في تحقيق هدفها الشهري المتمثل في إعادة 400 ألف برميل يوميًا بسبب نقص الإنتاج في عدة دول.

على الرغم من الضغط الهائل من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للمساعدة في ترويض الأسعار المرتفعة التي تغذي التضخم العالمي، سيكون من الصعب على التحالف زيادة الإنتاج بسرعة بسبب القدرة الفائضة المحدودة والخلفية الجيوسياسية المشحونة.

يوم الأربعاء، سمحت أوبك + بزيادة أخرى بمقدار 400 ألف برميل يوميًا لشهر مارس/ أذار، متجاهلة الدعوات للمجموعة لضخ المزيد. من غير المرجح أن تؤدي قفزة الإنتاج المتواضعة، حتى لو تم تسليمها بالكامل، إلى خفض أسعار النفط العالمية، التي قفزت إلى أعلى مستوى في سبع سنوات عند 90 دولارًا للبرميل تقريبًا بعد شهرين من المكاسب الثابتة.

وقال بيورنار تونهوجين، رئيس أسواق النفط في ريستاد إنرجي: "هناك مخاوف في السوق، مسعرة جزئيًا، من أن أوبك + لن تكون قادرة على إنتاج ما تقوله في المستقبل". وأضاف: "هناك قلق بشأن الأضرار التي لحقت بالقدرة الإنتاجية من السعودية للكويت وروسيا، من الاستثمارات المنخفضة للغاية أثناء الوباء وما قبله".

أهداف مفقودة

زاد الإنتاج من دول أوبك + بمقدار 250 ألف برميل يوميًا فقط في ديسمبر/ كانون الأول، أو 63٪ من الهدف المعلن للمجموعة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. عزت وكالة الطاقة الدولية معظم النقص إلى انخفاض الإمدادات من نيجيريا وروسيا، اللتين ضختا أقل من حصتها الشهرية.

بما في ذلك عجز ديسمبر/ كانون الأول، كانت أوبك + تدير 790 ألف برميل يوميًا أقل من هدفها الإجمالي للإنتاج. خفضت مجموعة أوبك الأساسية حصتها من الإنتاج مرة أخرى في يناير/ كانون الثاني، وفقا لبيانات مسح جمعتها وكالة رويترز، مما يعني أن الفجوة قد تتسع أكثر.

قال محللو جولدمان ساكس يوم الاثنين إن أسعار النفط "تدخل منطقة التدخل السياسي". لكن العديد من دول أوبك + تضخ بطاقتها الكاملة، وقد يؤدي تقديم زيادات الإنتاج إلى الإخلال بتوازن القوى داخل المجموعة.

من يمكنه ضخ المزيد؟

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما دول أوبك + الأكثر قدرة على الضخ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

لكن المملكة العربية السعودية لا تميل إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير. قال وزير النفط السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس في يناير/ كانون الثاني خلال مؤتمر في دبي: "لدينا اتفاقية أوبك +، وعلي أن أكرم زملائي وأصدقائي".

استفادت دول أوبك + التي تعتمد على عائدات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي من ارتفاع الأسعار الأخير. روسيا، التي حشدت ما يقرب من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا لكنها تنفي أنها تخطط لغزو جارتها، لديها أسبابها الخاصة في طلب أسعار أعلى.

وقالت هيليما كروفت، رئيسة السلع العالمية: "تضخم احتياطي النقد الأجنبي لروسيا على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن الإصلاحات المالية الرئيسية، مثل رفع سن التقاعد، مما قد يمنحها مزيدًا من النطاق الترددي المالي لتحمل عقوبات غربية إضافية".