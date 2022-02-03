دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والتصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر LEAP22 التقني الدولي.

حفظ الله سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز … القائد الملهم "كلمة مستحيل ليست في قاموس المملكة وجيلها الشاب" https://t.co/xTVpmXvajf

وأبرز نشطاء تصريحات الأمير عبدالعزيز بأنه لا يرى "كلمة مستحيل بقاموس المملكة" حيث قال إن "القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل، ومع هذا الجيل لا أعتقد أن كلمة (مستحيل) ستكون في قاموسنا".

وقال الأمير عبدالعزيز أن "إعلان المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م مشروط بتطوير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات"، مبينًا أنه "لا توجد دولة في العالم غير المملكة (من خارج دول الملحق رقم 1 في اتفاقية باريس للمناخ) تعهدت بمثل تعهد المملكة دون طلب الحصول على التمويل أو المساعدة".

وأكد وزير الطاقة السعودي على أن "تحول الطاقة يتطلب كثيرًا من التمويل والاستثمار والبرامج"، مبينا أن "المملكة تعمل مع جميع الدول في جميع الجوانب، لأننا لا نريد أن نكون مُستقبِلين فقط، بل نسهم مع العالم في إيجاد الحلول ومشاركة الخبرات".